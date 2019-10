Samstag, 19. Oktober 2019

Holzminden: Altkleidercontainer brennt

Vorsorglich wird der Container mit Schaum geflutet.

Holzminden. Freitagabend die Jahreshauptübung, Sonnabendmorgen der Verkehrssicherheitstag ­- die Freiwillige Feuerwehr Holzminden bringt sich ein. Trotz der vielen großen und kleinen Einsätze. Der am späten Sonnabendnachmittag zum Beispiel: In der Straße Am Mönchewerder wird gegen 17.45 Uhr ein Brand in einem Altkleidercontainer gemeldet. Vier Einsatzkräfte unter der Leitung des stellvertretenden Ortsbrandmeisters Tobis Hauske sind schnell vor Ort. In der Schütte brennen Stoff und Schuhe. Die Einsatzkräfte öffnen den Altkleidercontainer, setzen auch die Wärmebildkamera ein. Vorsorglich wird der Container mit Schaum geflutet. Die Polizei ermittelt. Denn eines ist klar: Um Selbstentzündung kann es sich hier wohl nicht gehandelt haben... (bs)