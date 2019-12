Montag, 23. Dezember 2019

Holzminden: Altkleidercontainer werden ausgetauscht

Die Sammelkonzession für die Altkleider ist an einen neuen Aufsteller gegangen. Die Altkleidercontainer werden deshalb ausgetauscht. Foto: pixabay

Holzminden. Zurzeit, das teilt das Ordnungamt Holzminden mit, werden die Altkleidercontainer in der Stadt ausgetauscht. Der Grund: Es hat einen Inhaberwechsels bei der Sammelkonzession gegeben. In den kommenden zwei Wochen kann es deshalb zu Engpässen kommen. Der bisherige Aufsteller hat am 20. Dezember damit begonnen, an verschiedenen Standorten seine Sammelcontainer abzuziehen. Neben elf Standorten in Holzminden sind hiervon auch die Sollingortschaften betroffen. Weitere Abtransporte sind für den 27. Dezember und den 30. Dezember vorgesehen. Der neue Konzessionsinhaber wird zeitnah seine Sammelcontainer in den nächsten Tagen an den bekannten Standorten aufstellen. Das Ordnungsamt geht davon aus, dass spätestens in der zweiten Januarwoche 2020 alle Standorte wieder voll funktionsfähig sind und bittet gleichzeitig um Verständnis für die Unregelmäßigkeiten während der Umstellungsphase.