Freitag, 14. Februar 2020

Holzminden: Altmetalldiebe schlagen zu

Die Polizei sucht nach einem Altmetalldiebstahl Zeugen.

Holzminden. In der Nacht von Mittwoch, 12. Februar, auf Donnerstag, 13. Februar, wurden von dem Betriebshof einer Dachdeckerfirma im Gewerbegebiet Rehwiese in Holzminden Altmetall und Zink gestohlen. Das Altmetall lagerte in Containern.

Nach Angaben der Polizei gelangten der oder die Täter über den Haupteingang auf das Betriebsgelände der Firma, das durch eine Schranke gesichert ist. Ein an der Schranke befindliches Vorhängeschloss wurde geknackt. Das Anhängeschloss nahmen die Unbekannten gleich mit. Gezielt packten sie dann das in den Containern gelagerte Metall ein. Der Schaden wird auf rund 600 Euro beziffert.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen im Bereich Rehwiese / Weseraue und angrenzend an die B 64 geben können, sich mit der Polizei in Holzminden unter 05531/9580 in Verbindung zu setzen.