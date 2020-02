Samstag, 08. Februar 2020

Holzminden: Anhänger mit 6500 Litern Gülle kippt um

Der Anhänger konnte erst aufgerichtet werden, nachdem die 6.500 Liter Gülle abgepumpt waren. Foto: rei

Holzminden. Ein Landwirt hatte in der Feldmark prallel zum Lüchtringer Weg in der Nacht zum Sonnabend Gülle gefahren. Dabei war ein Gülleanhänger umgekippt - gefüllt mit 6500 Litern Gülle und unmittelbar neben einem der dort befindlichen Teiche. Das am frühen Morgen gerufene Abschleppunternehmen erkannte die Gefahr - beim Aufrichten hätte die Gülle womöglich auslaufen können. Also wurde die Holzmindener Feuerwehr per Alarmempfänger um "Amtshilfe" gebeten. Unter Leitung von Stadtbrandmeister Manfred Stahlmann waren schließlich 33 Feuerwehrleute mit zehn Fahrzeugen im Einsatz. Da die Öffnungen des Güllebehälters nicht oder nur sehr schwer zugänglich waren, wurden Flansche eingebaut. Danach konnte das Abpumpen der Gülle beginnen, aufgefangen wurde sie in einer Mulde. Parallel dazu wurden Sandsäcke aufgestapelt, um auch das Restrisiko, dass etwas in den Teich laufen könnte, noch zu minimieren. Vor Ort war auch ein Vertreter der Unteren Wasserbehörde des Landkreises, um die Maßnahmen zu beobachten. Erst als der Tank leer war, konnte der Anhänger mit dem Abschleppkran aufgerichtet werden. Der Einsatz dauerte bis gegen Mittag. (rei)