Freitag, 29. November 2019

Holzminden: Arko öffnet am Sonnabend neu

Gerda Hummel (Zweite von rechts) ist seit 18 Jahren das Gesicht von Arko in Holzminden. Jetzt räumt sie "ihren Laden" im Kaufhaus Schwager ein.

Holzminden. Gerda Hummel hat noch alle Hände voll zu tun. Kartons müssen ausgepackt, Regale eingeräumt werden, bevor sie am Sonnabend wieder hinter der Kasse steht. Arko, „das war mein Laden, das war mein Reich“, sagte sie. Dann kam die Nachricht, dass ihre Filiale in Holzminden geschlossen wird. Ab Sonnabend wird es wieder "ihr Laden" sein: Nicht mehr in der Oberen Straße, sondern im Kaufhaus Schwager.

„Ich nehme meine 18 Jahre bei Arko voller Elan mit rüber“sagt Gerda Hummel und greift sich den nächsten Karton. Neben ihr stehen Florian Fiege, Vertriebsleitung Depot, und Carina Zinke, Leitung Filialbetrieb, aus Wahlstedt, die nach Holzminden gekommen sind und mit zupacken. Und Ralf Schwager steht dabei, der den Platz freiräumen ließ.

Seit einer Woche wird im Erdgeschoss, im Durchgangsbereich zur Oberbachstraße, gewerkelt. Zunächst zog die Kofferabteilung zu den Lederwaren, dann wurden die Regale in der Filiale ab- und im Kaufhaus wieder aufgebaut. Der neue Arko-Anlaufpunkt ist kein Franchise-Unternehmen. Schwager und Arko haben einen Liefervertrag abgeschlossen.

Für den Holzmindener Einzelhändler ist die Zielrichtung klar: Das Kaufhaus solle sich weiterentwickeln zum Erlebnishaus mit viel Service. Er habe, deutet er an, noch sehr viele Ideen. (bs)