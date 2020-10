Sonntag, 18. Oktober 2020

Holzminden: Autos angezündet, Polizei sucht dringend Zeugen

Zwei Fahrzeuge im Victoria-Luise-Weg und ein Auto in der Bürgermeister-Schrader-Straße wurden angezündet.

Holzminden. Ein Unbekannter hat am frühen Sontagmorgen in Holzminden mehrere Fahrzeuge in Brand gesteckt. Die Polizei sucht jetzt dringend Zeugen.

Drei Autos sind kurz nach 7 Uhr in der Bürgermeister-Schrader-Straße und im Victoria-Luise-Weg in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr ist im Einsatz, die Polizei bittet um die Mithilfe der TAH-Leser. Wer Beobachtungen gemacht hat im Bereich Bürgermeister-Schrader-Straße, Victoria-Luise-Weg, Sohnreystraße wird gebeten, sich mit der Polizei unter 05531/9580 in Verbindung zu setzen. (bs)