Montag, 22. Januar 2018

Holzminden: Autos mutwillig beschädigt

Holzminden. Per Twitter teilt die Polizei Holzminden mit, dass sie am Sonnabendabend nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in der Holzmindener Innenstadt vier junge Männer dingfest gemacht hat. Sie sollen gegen 22 Uhr in der Weserstraße und am Marktplatz mutwillig gegen abgestellte Fahrzeuge getreten haben. Weitere Betroeffene möchten sich bitte mit der Polizei Holzminden (05531/958-0) in Verbindung setzen.