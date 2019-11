Donnerstag, 07. November 2019

Holzminden: B 240 Initiative fliegt die Baustellen ab

Die Baustelle in Negenborn. Was fehlt, ist die Talbrücke.

Kreis Holzminden. Im September waren sie bei Dr. Althusmann in Hannover. Haben sich beim niedersächsischen Verkehrsminister die Zusicherung geholt, dass die „Perlenkette“ nicht reißt. Im November, am 13., wollen sie Bilanz ziehen. Und dafür ist der Vorstand der B 240 Initiative für eine bessere Verkehrsanbindung jetzt in die Luft gegangen. Der Grund: Die B 240 Initative wollte einen Blick werfen auf die „Perlenkette“ – auf die Reihe der Ortsumgehungen zwischen Negenborn und der B 3, die es noch zu verwirklichen gilt. Es ist ein sonniger, aber leider etwas diesiger Herbsttag, an dem die Piper PA 34 auf dem Flugplatz Räuschenberg an den Start rollt... (bs)

