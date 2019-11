Donnerstag, 14. November 2019

Holzminden: B 240 Initiative zieht Bilanz

Der Vorstand der B 240 Initiative mit den beiden Planungsexperten Markus Brockmann und Lars Voigtländer. Foto: bs

Holzminden. Wenn die B 240 Initiative für eine bessere Verkehrsanbindung Bilanz zieht, dann ist das immer mehr als eine Jahreshauptversammlung, dann kommen Experten zu Wort, dann werden Forderungen formuliert. Am Mittwochabend im „Altendorfer Hof“ zum Beispiel. Da richtet Helmut Schneider, der Vorsitzende der Bürgerinitiative, seinen Blick nicht nur zurück, spricht nicht nur von der (inzwischen ausgeräumten) Angst, dass durch den Personalnotstand in der Planungsbehörde und durch die Sperrung der B 83 bei Steinmühle die „Perlenkette“ – also die Reihe der geplanten Ortsumgehungen zwischen Negenborn und der B 3 – reißt. Sondern er visiert auch die nächsten Ziele an: Die Planung der Westumgehung Eschershausens, die Planung der Umgehung Godelheims. Und formuliert einen Wunsch, den die B 240 Initiative mit Nachdruck wiederholen wird, wenn die Baumaschinen dort abgerückt sind. Die schnellstmögliche Freigabe der Teilumgehung von Weenzen. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 15.11.2019