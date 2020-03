Mittwoch, 04. März 2020

Holzminden: Bei Bauarbeiten drei Stabbrandbomben gefunden

Eine der drei Stabbrandbomben.

Holzminden. Bei Bauarbeiten am Billerbeck in Holzminden sind am Mittwoch um 12.50 Uhr drei kleine Stabbrandbomben gefunden worden. Die Baustelle der Stadtwerke wurde zunächst stillgelegt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst informiert. Die Experten sicherten die drei Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg und nahmen sie mit. Es hat zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung bestanden.

Zwischen der Billerbeckturnhalle und dem Schulneubau verlegen die Stadtwerke Holzminden zurzeit Leitungen. Bei diesen Tiefbauarbeiten stießen die Bauarbeiter am Mittwoch Mittag auf drei Stabbrandbomben, jeweils etwa 50 Zentimeter lang und mit einem Durchmesser von 20 Zentimetern. Die Bauarbeiter reagierten richtet – und informierten die Polizei. Die schaltete den Kampfmittelbeseitigungsdienst ein, so der Leiter Einsatz Burkhard Schramm auf Nachfrage des TAH.

Die Experten gaben bereits am Telefon wichtige Tipps zur Sicherung der Brandstäbe – sie wurden mit Sand abgedeckt – und machten sich auf den Weg nach Holzminden. Hier reichte bis zum Eintreffen der Experten ein Sicherheitsradius von 30 Metern um die Baustelle. Die Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes sicherten die drei Brandstäbe und nahmen sie mit. Bereits am Nachmittag war die ganze Aktion wieder beendet, die Baustelle freigegeben. (bs)