Mittwoch, 24. Juli 2019

Holzminden: Beim Abbiegen Fußgänger gefährdet

Die Polizei sucht nach einem Vorfall an der Ampelkreuzung Liebigstraße/Sollingstraße in Holzminden Zeugen.

Holzminden. Am Montag kam es in Holzminden zu einer gefährlichen Situation an einer Ampel. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Gegen 11.50 Uhr überquerte ein Ehepaar (beide 34) mit ihrem vierjährigen Sohn bei Grünlicht die Fußgängerampel Liebigstraße/Ecke Sollingstraße auf der linken Straßenseite. Während die Eltern ihre Fahrräder schoben, überquerte das Kind fahrend die Fahrbahn.

Gleichzeitig bog ein dunkler Kombi von der Liebigstraße nach links in die Sollingstraße ab, ohne den Vorrang der Fußgänger zu achten.

Um einen Zusammenprall mit dem Pkw zu verhindern, musste das Ehepaar aus Holzminden abrupt stehen bleiben. Glücklicherweise hatte der Junge die Fahrbahn mit seinem Fahrrad bereits überquert und wartete auf dem Gehweg auf seine Eltern.

Der Fahrzeugführer des Kombi soll mit höherer Geschwindigkeit zwischen Eltern und vorausfahrendem Kind hindurchgefahren sein. Laut Angaben des 34-Jährigen habe der männliche Fahrzeugführer sein Fahrerfenster halb geöffnet gehabt, so dass er sein lautes Rufen habe hören müssen. Der Mann habe dieses jedoch ignoriert und habe seine Fahrt fortgesetzt.

Die Polizei Holzminden sucht in diesem Zusammenhang den Fahrer eines roten Opel Corsa, der zum Vorfallszeitpunkt die Sollingstraße aus Richtung Stadthalle befuhr und an der Ampelkreuzung Sollingstraße /Ecke Liebigstraße verkehrsbedingt halten musste. Der 34-Jährige habe dem Corsa-Fahrer noch zugerufen, ob er den Vorfall gesehen habe, woraufhin der Mann bejahend genickt, seine Fahrt dann jedoch ebenfalls fortgesetzt habe, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Sowohl der Führer des roten Opel Corsa, als auch weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei Polizei Holzminden, Telefon 05531/958-0, in Verbindung zu setzen.