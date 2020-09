Dienstag, 29. September 2020

Holzminden bekommt die Wertung „günstig“

Wie es im Kreis Holzminden „unter Tage“ aussieht, zeigt das Beispiel des „Stollen Gustav“. Der Stollen hat mit der Endlager-Suche aber tatsächlich nichts zu tun! Foto. jbo

Kreis Holzminden. Es ist schon ein Kreuz mit dem Kreis Holzminden. Fast in jedem bundesweiten Ranking belegt er hintere Plätze. Nur dann, wenn es niemand will, bekommt er plötzlich eine „günstige“ Wertung. Die Rede ist von Stufe 1 der Suche nach einem neuen Endlager für radioaktive Abfälle. Nach dem Aus für Gorleben hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung die Bundesrepublik in Teilgebiete aufgeteilt und zunächst ihre geologische Beschaffenheit überprüft. Danach wäre rund die Hälfte des Bundesgebietes – darunter Teile des Kreises Holzminden – als Standort geeignet. (rei)

