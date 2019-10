Dienstag, 22. Oktober 2019

Holzminden: Bernd Henkemeier neuer Krankenhaus-Geschäftsführer

Bernd Henkemeier (Dritter von links) wurde mit einem Gottesdienst als Geschäftsführer des Holzmindener Krankenhauses offiziell eingeführt.

Holzminden. Das Agaplesion Evangelische Krankenhaus Holzminden hat einen neuen Geschäftsführer. Seit zehn Wochen schon hält Bernd Henkemeier die Zügel in der Hand. Am Montagnachmittag aber wird er feierlich als Geschäftsführer eingeführt. Und zwar so, wie es sich für ein christliches Haus gehört. Mit einem Gottesdienst in der St. Pauli-Kirche in Holzminden. Aber ebenso mit klaren Worten. Von Superintendent Ulrich Wöhler zum Beispiel, der die Wirtschaftlichkeit der Menschlichkeit unterordnet im Holzmindener Krankenhaus. Vor allen Dingen aber vom neuen Geschäftsführer selbst. „Ja“, richtet er mit Blick auf die durch die Studie der Bertelsmann-Stiftung losgetretene Diskussion das Wort an seine Gäste, „ich bin der festen Überzeugung, dass das Holzmindener Krankenhaus dringend benötigt wird. Es mag sein, dass es in Deutschland zu viele Krankenhäuser gibt. Hier in Holzminden aber ist das Krankenhaus für die wohnortnahe Patientenversorgung unerlässlich“. (bs)

