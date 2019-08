Donnerstag, 01. August 2019

Holzminden: Bernd Wiesendorf sagt dienstlich Tschüss

Bernd Wiesendorf sagt dienstlich Tschüss. Foto: Polizei

Holzminden. Bernd Wiesendorf wäre nicht Bernd Wiesendorf, würde er sich nicht auch am Tag seines – offiziellen – Abschieds treu bleiben. Am Mittwoch, im Kreis derer, die ihm wichtig sind und die ihn begleitet haben in den 41 Jahren Polizeidienst, mahnt der Vizepräsident der Polizeidirektion Göttingen: „Denkt an den Bürger“. Es ist ein Satz, wie man ihn von ihm kennt. Am Mittwoch, in der Feierstunde in der Pionierkaserne am Solling in Holzminden, fügt er noch einen hinzu: „Was uns aktuell berührt, ist das Attentat auf Walter Lübcke, den Kasseler Regierungspräsidenten. Wir müssen an dieser Stelle ganz klar agieren!“ und durch klare Entscheidungen für Orientierung sorgen.

Für Orientierung sorgen, klare Entscheidungen treffen, die Polizei zukunftsfähig aufstellen – für all das steht Bernd Wiesendorf, der Polizist aus Heinsen, der 1978 in den Polizeidienst eingetreten ist als Polizeiwachtmeister. Der dann eine – wie er selber sagt – „bilderbuchmäßige Karriere“ bei der Polizei hingelegt hat. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 02.08.19