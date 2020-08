Mittwoch, 05. August 2020

Holzminden: Besuch vom Dinosaurier

Dierses Foto von einem aus Wolken gemalten Dinosaurier gelang Harald Stellmach aus Holzminden.

Holzminden. Harald Stellmach aus Holzminden greift häufig zur Kamera, wenn er etwas Schönes oder Außergewöhnliches sieht. Und er teilt das auch gern mit den TAH-Lesern. Jetzt ist ihm wieder eine tolle Aufnahme gelungen: ein aus Wolken gemalter Dinosaurier am Himmel über dem Köterberg. Die Kapriole der Natur will der TAH seinen Lesern nicht vorenthalten. Und auch nicht den Kommentar zu dem Tier aus der Urzeit von Harald Stellmach dazu. Er schreibt: „Millionen Jahre ist es her, seit es Dinosaurier gab. Am 3. August gab es zur Erinnerung am Himmel über unserer Stadt einen Dinosaurier zu sehen“.