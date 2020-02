Samstag, 29. Februar 2020

Holzminden: Beton einfach an der mobilen Betontankstelle tanken

Jens-Uwe Müller nimmt die neue mobile Betontankstelle auf dem Gelände der Heine GmbH in Betrieb. Foto: bs

Holzminden. Diese Idee wird den Heimwerker ebenso freuen wie den Garten- und Landschaftsbauer: Ab sofort kann man den Frischbeton einfach tanken, an einer mobilen Betontankstelle. Sie steht bei der Firma Heine im Lüchtringer Weg in Holzminden. Die Idee dazu hatten die beiden Geschäftsführer Jen-Uwe Müller und Jens-Peter Christoph. Beton zum Mitnehmen gibt es ab 0,15 Kubikmeter, also 150 Liter. Die mobile Betontankstelle ist so einfach zu bedienen, wie eine Autowaschanlage: Man wählt Menge und Sorte, kauft die Chipkarte im Büro, bringt Wagen oder Behälter in Position, löst die Chipkarte am Automaten ein und wartet den Tankvorgang ab. Drei Stunden lang kann der Beton, dank eines beigemischten Verzögerers, verarbeitet werden. (bs)

