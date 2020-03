Montag, 09. März 2020

Holzminden: Blasmusik-Virus statt Corona

Björn Weber, Leonhard Saum und Sascha Schlenke setzten die Flaschen-Polka des Stahler Blasorchesters perfekt in Szene. Foto: jbo

Holzminden. Wenn die drei westfälischen Blasorchester zu ihrem traditionellen Festival der Blasmusik in die Stadthalle nach Holzminden einladen, dann stellt der Blasmusik-Virus selbst den aktuell in aller Munde befindlichen Corona-Virus kurzzeitig in den Schatten. Denn trotz der angespannten Lage und unterschiedlichster Empfehlungen zur Durchführung von Großveranstaltungen war die Stadthalle in Holzminden auch zur 21. Auflage des Festivals der Blasmusik bis auf den letzten Platz ausverkauft.

Und so großartig wie der Besuch war auch das musikalische Programm. Mit einem breit gefächerten Repertoire, von traditionellen Märschen über Filmmusiken bis hin zu weltbekannten Chartbreakern, begeisterten die Orchester aus Stahle, Brenkhausen und Bödexen ihr Publikum. (jbo)

