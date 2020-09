Mittwoch, 02. September 2020

Holzminden bleibt Außenstelle der Landesschulverwaltung

Die Außenstelle der Landesschulbehörde in Holzminden bleibt erhalten.

Holzminden. Das Kabinett hat die Neuordnung der Landesschulverwaltung beschlossen. Danach wird nach Angaben des Landtagsabgeordneten Uwe Schünemann die Landesschulbehörde abgeschafft. Zukünftig werde die Koordinierung direkt aus dem Kultusministerium erfolgen. Vor Ort werden ab dem 1. Dezember 2020 „Regionale Landesämter für Schule und Bildung“ den ortsnahen Service garantieren. „Ich freue mich sehr, dass die Außenstelle Holzminden erhalten bleibt und Ansprechpartner für die Landkreise Holzminden, Hameln-Pyrmont und Hildesheim sein wird“, so der heimische Landtagsabgeordnete.

Eine Verschlankung der Schulverwaltung durch einen zweistufigen Behördenaufbau sei der richtige Weg. Dabei dürfe allerdings die Ortsnähe nicht verloren gehen. Das sei mit dem Festhalten an den Außenstellen gelungen. Bereits mit der Abschaffung der Bezirksregierung habe es eine Straffung der Schulverwaltung gegeben. Damals sei es gelungen Holzminden als Behördenstandort zu halten. „Über die Bestätigung dieser Entscheidung bin ich sehr froh,“ so Uwe Schünemann weiter. Vor dem Hintergrund der notwendigen Schulstrukturreformen und mangelnden Unterrichtsversorgung im Landkreis Holzminden sei die Beratung vor Ort zwingend erforderlich.