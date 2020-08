Mittwoch, 19. August 2020

Holzminden: Blumen herausgerissen, Kübel umgeworfen!

Ein 45-Jähriger und eine 17-Jährige haben sich hier ausgelassen.

Holzminden. Was hat den 45-jährigen Mann und seine 17-jährige Begleiterin in der Nacht zum Mittwoch eigentlich geritten? Nachts gegen 0.30 Uhr war ihr Ziel der in Coronazeiten ausgebaute und gemütlich eingerichtete Cafégarten des Eiscafés Lücke in der Mittleren Straße in Holzminden. Dort ließen sie ihre Zerstörungswut aus, rissen Pflanzen heraus, warfen Kübel um, verteilten die Blumenerde weitläufig. Die Polizei, die alarmiert wurde, konnte das ungleiche Pärchen noch in der Nacht ermitteln. Und Kamel Ben Rhomdane, der das Eiscafé führt und eigentlich mit Stolz auf seinen ausgebauten Cafégarten blickt, fragt sich nach dem Warum, haben ihm viele Gäste doch bestätigt, dass die Außenanlage richtig gut und gastlich geworden ist. „Das ist richtig traurig“, kommentiert er das nächtliche Geschehen. (bs)