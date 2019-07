Freitag, 19. Juli 2019

Holzminden: Brandmeldeanlage im Baumarkt löst aus

Feuerwehreinsatz für die Holzmindener Wehr am Freitag Nachmittag im Gewerbegebiet Bülte.

Holzminden. Der Alarm kommt am Freitag um 17.06 Uhr: Im Baumarkt in der Bülte hat die Brandmeldeanlage ausgelöst. Automatisch springt im Baumarkt die Bandansage an: „Bitte verlassen Sie den Markt. Benutzen Sie alle möglichen Ausgänge“. Während sich Mitarbeiter und Kunden unaufgeregt am Sammelplatz auf dem Parkplatz einfinden, eilt die Holzmindener Feuerwehr in das Gewerbegebiet. Schnell sind 27 Einsatzkräfte und auch die Johanniter vor Ort. Schnell kann auch Entwarnung gegeben worden. „Kein Feuer, kein Rauch“, meldet Ortsbrandmeister Michael Nolte. Die Ursache für den Alarm ist ein technischer Defekt der Sprinkleranlage. (bs)