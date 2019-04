Samstag, 13. April 2019

Holzminden: Brandmeldeanlage im Seniorenheim löst aus

Einsatz für die Feuerwehr Holzminden in der Oberen Straße

Holzminden. Früher Einsatz, schnelles Einsatzende für Feuerwehr und Rettungsdienst am Sonnabendmorgen in Holzminden. Um 6 Uhr löst die Brandmeldeanlage der "Residenz zur Weserbrücke" in der Oberen Straße aus. Schnell sind 19 Feuerwehrleute und der Rettungsdienst vor Ort, schnell ist auch die Ursache gefunden: Es ist ein defekter Melder im Keller. Die Anlage wird zurückgesetzt, die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute und die Mitarbeiter des Rettungsdienstes können wieder abrücken. Eine Dreiviertelstunde später löst die Brandmeldeanlage erneut aus. Auch diesmal kann schnell wieder Entwarnung gegeben werden. (bs)