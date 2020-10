Montag, 19. Oktober 2020

Holzminden: Brandmeldeanlage löst aus

Die Feuerwehr Holzminden musste ausrücken, weil die Brandmeldeanlage eines Unternehmens in der Rehwiese ausgelöst hatte.

Holzminden. Das Auslösen einer automatischen Brandmeldeanlage (BMA) hat am späten Montagvormittag die Feuerwehr Holzminden zum Einsatz gerufen. Es war gegen 11.40 Uhr, als der Alarm die Brandschützer erreichte. Als bereits wenige Minuten später die ersten Einsatzkräften an dem Firmengebäude in der „Rehwiese“ in Holminden eintrafen, stellten sie fest, dass es sich nach Aussagen des Ortsbrandmeisters Michael Nolte bei der Alarmauslösung um einen „Fehlalarm“ handelte. So konnten die Einsatzkräfte zeitnah ihren Einsatz beenden und ins Gerätehaus zurückkehren. (gl)