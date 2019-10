Mittwoch, 23. Oktober 2019

Holzminden: Brennendes Laub ruft Feuerwehr auf den Plan

Der Einsatz für die Feuerwehr Holzminden am Mittwoch um 17.45 Uhr in der Sollingstraße konnte schnell wieder beendet werden.

Holzminden. Brenntage gibt es in Niedersachsen nicht mehr. Und auch in Holzminden ist es verboten, Laub - dazu noch feucht - einfach in der Feuerschale zu verbrennen. Dass musste ein Hausbesitzer in der Sollingstraße am Mittwochnachmittag erfahren – und das könnte für ihn auch teuer werden. Denn die starke Rauchentwicklung sorgte dafür, dass die Feuerwehr Holzminden ausrückte. „Feuer mittel“ meldete die Leitstelle, dazu unklare Rauchentwicklung und Brandgeruch. Schnell waren die Feuerwehrleute vor Ort, schnell war auch die Ursache gefunden: Eine qualmende Feuerschale in einem Garten. Mit der Kübelspritze löschte die Feuerwehr den Brand. Und konnte schnell wieder abrücken.