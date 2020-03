Donnerstag, 05. März 2020

Holzminden: Brötchenrutsche schlägt Energiefußboden

Tom Zentgraff und Kevin Dick, hier mit Moderatorin Janin Ullmann, stellten für das Berufliche Gymnasium Holzminden den Energiefußboden vor und schafften es bis ins Finale der Show "Das Ding des Jahres". Foto: ProSieben/ Willi Weber

Holzminden. Zum Schluss hat es nicht ganz gereicht für die Tüftler vom Holzmindener Kiesberg. Im Jugendfinale der Pro Sieben-Show „Das Ding des Jahres“ am Mittwochabend war mit dem zehnjährige Linus der jüngste der jugendlichen Erfinder im Publikums-Voting der Gewinner. Linus hatte die „Brötchenrutsche“ erfunden, mit der in der Bäckerei Verpackung eingespart werden soll. Ins Finale geschafft hatten es fünf pfiffige und nachhaltige Ideen jugendlicher Tüftler, darunter der „Energy Floor“, mit dem die Schüler des Beruflichen Gymnasiums der Georg-von-Langen-Schule Holzminden bereits auf der IdeenExpo überzeugt hatten. Der Energyfußboden erzeugt beim Begehen Strom und wurde in der Sendung von den beiden BG-Schülern Tom Zentgraff und Kevin Dick präsentiert. Die Holzmindener Schüler teilten sich gemeinsam mit den anderen Finalisten den zweiten Platz. Zum ersten Mal waren im Rahmen der Show „Das Ding des Jahres“ auch junge Erfinder eingeladen worden. „Die Jugendduelle waren hammermäßig“, bestätigt in der Sendung Juror Hans-Jürgen Moog. „Genial, wie wichtig für die jungen Menschen Nachhaltigkeit ist“, erklärt er. Und Jurorin Lena Gercke bescheinigt der Holzmindener Idee: „Ich finde den Energiefußboden total spannend“. Allerdings sehe sie Probleme beim Kosten-Nutzen-Verhältnis. Auch wenn es letztendlich nicht mit dem Sieg geklappt hat: Für die „Forschungs- und Entwicklungsabteilung“ der Berufsbildenden Schulen Holzminden sind die Teilnahme an der Fernsehshow und der Einzug ins Finale einmal mehr ein großer Erfolg. Und es ist ein Beweis, dass das Engagement der Schüler für mehr Nachhaltigkeit honoriert wird – also: Weiter so! (bs)