Dienstag, 17. Dezember 2019

Holzminden: Bundespräsident übernimmt Ehrenpatenschaft

Bürgermeister Daul überbrachte jetzt die Glückwünsche an die Familie. Foto: Stadt Holzminden

Holzminden. Am 7. September 2019 ist Jayden Maddox Hennke als siebtes Kind von Sabrina Hennke und Mischa May zur Welt gekommen. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier hat die Ehrenpatenschaft für ihn übernommen.

Bürgermeister Jürgen Daul überbrachte jetzt die Glückwünsche und Geschenke des Bundespräsidenten und der Stadt Holzminden an die Familie und überreichte den Eltern und Jayden Maddox im Beisein der Geschwister Selina (9 Jahre), Jazmyn-Janice (5 Jahre) und Jermaine (4 Jahre) in seinem Büro im Rathaus der Stadt die Patenschaftsurkunde.

Auf Antrag der Eltern übernimmt der Bundespräsident die Ehrenpatenschaft für das siebente Kind einer Familie. Die Ehrenpatenschaft wird in einer Familie nur einmal übernommen. Zum Zeitpunkt der Antragstellung müssen einschließlich des Patenkindes mindestens sieben lebende Kinder zur Familie zählen, die von denselben Eltern, derselben Mutter oder demselben Vater abstammen. Adoptivkinder sind den leiblichen Kindern gleichgestellt.

Die Ehrenpatenschaft hat in erster Linie symbolischen Charakter. Sie ist mit der Taufpatenschaft nicht zu vergleichen. Der Bundespräsident bringt mit der Ehrenpatenschaft die besondere Verpflichtung des Staates für kinderreiche Familien zum Ausdruck und trägt dazu bei, das Sozialprestige kinderreicher Familien zu stärken.

Die Anträge auf Übernahme der Ehrenpatenschaft sind dem Bundespräsidialamt über die örtlich zuständige Stadt- oder Gemeindeverwaltung zuzuleiten.