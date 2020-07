Donnerstag, 16. Juli 2020

Holzminden: Campe verabschiedet seinen langjährigen Koordinator Johannes Nolte

Johannes Nolte bei seiner Campe-Abschiedsrede. Er kommentiert auch Hans-Peter Rewerts’ Liedbeiträge. Foto: Florian Körber

Holzminden. Polizeieinsatz in Holzminden: Mitten in der Nacht verschaffen sich Beamte Zutritt in ein Schulgebäude, um auf frischer Tat einen Einbruch zu ahnden. Und tatsächlich! In dem Raum, dessen Beleuchtung in der absoluten Dunkelheit sie überhaupt erst aufmerksam gemacht hat, gelingt es ihnen, einen Mann zu stellen, der dort... noch arbeitet. Ja, am Holzmindener Campe-Gymnasium hat das niemanden gewundert, es war natürlich Studiendirektor Johannes Nolte, so, wie man ihn eben kennt: Als überwiegend jenseits von noch angemessen bezahlbaren Arbeitszeiten wirkendes Rückgrat dieser Schule, aufgrund seiner weitreichenden Kompetenzen und seines ausgeprägten Bewusstseins für Menschlichkeit respektiert von wirklich allen, die dort während und auch jenseits der Schulzeit tätig sind. Laut Schulleiterin „Urgestein, Urgewalt, Vollblutpädagoge.“

Aber leider hat Schulleiterin Inez Schroth diese Worte nun in einer Rede verwenden müssen, in der sie ihren hochgeschätzen „Koordinator für alles“ aus dem Dienst an seiner Jahrzehnte langen Wirkungsstätte verabschiedete. (kör)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 16. Juli