Dienstag, 01. Oktober 2019

Holzminden: Constantin Schott ist jetzt Europapreisträger

Die kommissarische Schulleiterin der Paul-Gerhardt-Schule Dassel, Monika Fahrenbach, gratuliert Constantin Schott ebenso wie die beiden Schülervertreter. Foto: bk

Holzminden. Es war in diesem Jahr bereits die vierte Teilnahme von Constantin Schott bei „Jugend forscht“. „Jugend forscht“ ist Deutschlands bekanntester Nachwuchswettbewerb. Ziel ist es, Jugendliche für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern. Nachdem Constantin in den beiden zurückliegenden Jahren jeweils Regional- sowie Landessieger in den Bereichen Physik und Mathematik/Informatik geworden ist, konnte der junge Holzmindener in diesem Jahr zudem den Bundeswettbewerb für sich entscheiden und wurde zusätzlich auch noch Europapreisträger. (bk)

