Montag, 23. März 2020

Holzminden: Corona belebt die nachbarschaftliche Hilfe

Kerstin und Rainer Düwel sind bei Facebook als Kerstin Höxter und Rainer Höxter bekannt. Foto: Düwel

Landkreis Holzminden. Es sind erst wenige Tage vergangen, nachdem die erste Coronainfektion im Landkreis Holzminden bestätigt und offiziell wird, da wird auch vielerorts die Idee der nachbarschaftlichen Unterstützung angesichts der Pandemie öffentlich in das Bewusstsein gerückt. In kürzester Zeit schließen sich im Internet, genauer gesagt in drei Facebook-Gruppen mit regionalem Bezug, hunderte Freiwillige zusammen, die sich öffentlich bereit erklären, Menschen, die wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus vorerst nicht aus dem Haus gehen sollten, beim Einkaufen, Gassi gehen und mit Botengängen zu unterstützen. Angesprochen werden sollen Personen, die wegen ihres Alters oder Vorerkrankungen zur Risikogruppe gehören. (beb)

