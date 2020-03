Freitag, 13. März 2020

Holzminden: Corona-Teststelle startet frühestens Mittwoch

Die Kassenärztliche Vereinigung braucht noch Zeit für die personelle Besetzung für die Corona-Teststelle auf dem Gelände der FTZ in Holzminbden.

Kreis Holzminden. Die Untersuchungsstelle der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) für Corona, die die Hausärzte bei der Beprobung von begründeten Verdachtsfällen entlasten soll, wird frühestens am nächsten Mittwoch in Betrieb gehen. Der Landkreis hält die dafür notwendigen Räumlichkeiten an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Holzminden mit der entsprechenden Ausrüstung bereit, allerdings braucht die KV für die personelle Besetzung noch etwas Zeit. Ziel der KV ist es, die Untersuchungsstelle am Mittwochnachmittag in Betrieb zu nehmen.

Grundsätzlich aber gilt auch für die Untersuchungsstelle, dass

• nur wer einen Termin hat, wird dort auch getestet

• nur wer vom Hausarzt eine Überweisung hat, bekommt auch einen Termin

• symptomfreie Personen werden prinzipiell nicht getestet, weil keine Ergebnisse zu erwarten sind.

Das Gesundheitsamt ist ab sofort für den Publikumsverkehr geschlossen. In den letzten Tagen hatten vermehrt vermeintlich Betroffene den Bereich aufgesucht und Untersuchungen eingefordert. Um die Arbeit des Amtes aufrechtzuerhalten bleibt das Amt für den Publikumsverkehr vorerst gesperrt.

Bei Fragen kann sich an die Hotline des Landkreises unter 05531/707-700 oder im Verdachtsfall telefonisch an den Hausarzt gewandt werden.