Donnerstag, 17. Oktober 2019

Holzminden: Das Biathlon-Fieber steigt

Freuen sich auf den Citybiathlon (von links): Jochen Droste, Katrin Konradt, Doren Speitling, Bianca Kleeschulte, Christina Littkemann und Hermann Meyer. Foto: bs

Holzminden. Knapp eineinhalb Wochen noch. Dann wird der Holzmindener Marktplatz zur Biathlon-Arena. Dann wird gekämpft und gejubelt, dann geht es um Zielgenauigkeit und Sprintvermögen. Dann drohen den Sportlern Strafrunden und den Zuschauern viel Spaß. Dann findet der dritte Citybiathlon in Holzminden statt. Stadtmarketing und Werbekreis laden außerdem zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein. Rund um das sportliche Spektakel gibt es am Sonntag, 27. Oktober, viel zu erleben und zu gewinnen. Es gibt also genug Gründe, sich einen Platz auf der großen Tribüne zu suchen und mitten drin statt nur dabei zu sein! (bs)

