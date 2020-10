Samstag, 24. Oktober 2020

Holzminden: Das etwas andere Modehaus trotzt Corona

Birgit Moritz hat auch ein kleines Schwarzes im Angebot. Fotos: bs

Holzminden. Birgit Moritz greift ins Regal: „Das sind wirklich gute, gepflegte Sachen“, sagt sie und präsentiert ein kleines Schwarzes. Das Kleid würde in einem Modegeschäft nicht lange auf dem Ständer hängen. Hier, in der Kleiderkammer der Holzmindener Tafel ist es zwar „Second Hand“, aber so gut wie neu. Genau das, was Birgit Moritz und Dorle Gross, zwei aus dem Team der Kleiderkammer, am liebsten entgegennehmen. Und das auch in Corona-Zeiten. Sechs Wochen nur hatte die Kleiderkammer im Frühjahr geschlossen. Seitdem kann in dem etwas anderen Modehaus wie gewohnt eingekauft werden. Übrigens: Die Holzmindener Tafel hatte während des Lockdowns durchgängig geöffnet – als eine von ganz wenigen Tafeln in Deutschland. Und dass, obwohl die meisten ehrenamtlichen Helfer bereits älter sind und damit selbst zur Risikogruppe gehören. (bs)

