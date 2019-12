Donnerstag, 26. Dezember 2019

Holzminden: Das Jesuskind verschwindet aus der Krippe

Das Krippen-Ensemble der Lutherkirche ist wieder vollständig. Foto: bs

Holzminden. Sie ist ein besonderer Anziehungspunkt zu Weihnachten: Die Krippe der Lutherkirche mit den lebensgroßen Figuren von Menschen und Tieren. Doch ausgerechnet Heiligabend verschwindet das Jesuskind aus der Krippe...

Gegen 10 Uhr meldet die Kirchengemeinde per facebook den Verlust mit einem Foto, das einen Aufruf auf roten Zetteln in der Krippe zeigt: „Bitte komm wieder zu uns zurück. Wir vermissen dich. Deine Kinder aus der Luthergemeinde“ steht auf dem einen Blatt, auf dem anderen „Liebes Jesuskind. Du wirst an einer anderen Stelle gebraucht“.

Und tatsächlich taucht das Jesuskind noch rechtzeitig zum Heiligabend-Gottesdienst wieder auf. Eine Holzmindenerin zeigt – ebenfalls auf facebook – ein Foto und fragt: „Ist es die? Die lag gestern Abend bei uns vor dem Haus. Dachte, ein Kind hat die Puppe verloren.“

Große Erleichterung in der Gemeinde. Das Jesuskind wurde natürlich sofort abgeholt und lag über Weihnachten wieder an seinem angestammten Platz. Die Luthergemeinde textete im Nachhinein noch dazu: „Das Kind hatte offensichtlich heute Nacht noch etwas zu erledigen in Holzminden. Nun ist es wieder da“. (rei)