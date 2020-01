Mittwoch, 22. Januar 2020

Holzminden: Das macht Lust auf die fremde Sprache...

Anastasia König, Jonas Schum und Alia Abuzegheb (von links) stellten dem TAH die Aktivitäten am deutsch-französischen Tag auf dem Kiesberg vor. Fotos: bs

Holzminden. Draußen weht neben der deutschen die französische Flagge, im Foyer duftet es nach Crepes, im Pausenhof nach Bratwurst – es ist der 22. Januar. Deutsch-franzöischer Tag auch auf dem Kiesberg in Holzminden. 2003 wurde er geschaffen. Zum zweiten Mal ist er Thema an der Georg-von-Langen-Schule mit Info-Wänden und Leckereien. „Für die Berufsbildenden Schulen ist das inzwischen ein interner Feiertag“, so Abteilungsleiter Heribert Döring. Und das aus einem ganz bestimmten Grund: Vor fünf Jahren sind die Berufsbildenden Schulen mit dem Titel „Europa-Schule“ ausgezeichnet worden. Und gerade hat die Georg-von-Langen-Schule den Antrag auf die Rezertifizierung gestellt. Für den Titel „Europa-Schule“ müssen eine ganze Reihe von Kriterien erfüllt werden. „Der deutsch-französische Tag ist ein Baustein“, so Döring.

