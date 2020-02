Mittwoch, 19. Februar 2020

Holzminden: Das Polizeiorchester hilft mit Musik

Ein Solist aus den eigenen Reihen: Heechul Kim. Foto: Polizeiorchester

Holzminden. Auch in diesem Jahr macht das Polizeiorchester wieder Halt in Holzminden. Am Donnerstag, 20. Februar, ab 19 Uhr werden die Musikerinnen und Musiker unter Leitung ihres Chefdirigenten Thomas Boger in der Stadthalle Holzminden dem Publikum ein abwechslungsreiches Musikprogramm präsentieren. Das Polizeiorchester Niedersachsen, wurde im Jahr 1909 als Kapelle der königlich-preußischen Schutzmannschaft Hannover gegründet. Vielen noch unter dem Namen Polizeimusikkorps Niedersachsen bekannt, bekam es seinen heutigen Namen „Polizeiorchester Niedersachsen“ 2012 vom damaligen Innenminister Uwe Schünemann auf dem Tag der Niedersachsen verliehen. Mit der Namensänderung verbunden war auch eine inhaltliche Veränderung. So ist Thomas Boger ein Wandel von einer militärisch geprägten Kapelle hin zu einem professionellen, modernen und vielseitigen Orchester gelungen.

