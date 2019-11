Mittwoch, 06. November 2019

Holzminden: Der neue Landrat im Gespräch mit dem TAH

Michael Schünemann vor dem Kreishaus. Foto: bs

Kreis Holzminden. Es ist sein Tag 4 im Amt, an dem er sich Zeit nimmt für die Presse. „Vor einem Jahr hätte ich nicht geglaubt, hier zu sitzen“, sagt Michael Schünemann, „jetzt sitze ich hier“ fügt er hinzu. „Hier“, das ist der Sitzungsraum 123, das ist die Kreisverwaltung, und das ist das Landratszimmer, in dem nun sein Schreibtisch steht. An dem wird zurzeit vor allem eines: Es wird gesprochen. Miteinander. Michael Schünemann, der 52-jährige bekennende Holzmindener, weiß, dass er ein schweres Erbe angetreten hat. Die Kassen sind leer, die Probleme groß. Und er weiß auch um die Vorschusslorbeeren. Vor allem in der Verwaltung selbst setzt man große Hoffnungen in den neuen Landrat, denn er kennt den „Laden“. Wird er dieser Aufgabe gerecht? (bs)

