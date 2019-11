Freitag, 22. November 2019

Holzminden: Der Wechsel nahtlos, das Team komplett

Kleine Willkommensrunde im neuen Büro (von links): Pflegedirektorin und Oberin Simone Gebauer, Falk Petersen, Dr. Tommaso Micali und Dr. Ralf Königstein, Ärztlicher Direktor. Foto: bs

Holzminden. Diese Staffelstabübergabe ist geplant und sie gelingt perfekt: Dr. Tommaso Micali ist als Leitender Oberarzt ans Holzmindener Krankenhaus gekommen. Falk Petersen, Chefarzt der Chirurgischen Klinik am Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden, arbeitet mit ihm Hand in Hand. Beide streben einen nahtlosen Wechsel an. Und der ist jetzt gelungen. Dr. Micali ist seit dem 1. Oktober der neue Chefarzt der Chirurgischen Klinik. Und Falk Petersen freut sich auf den Unruhestand – denn so ganz kann er von seinem Krankenhaus noch nicht lassen.

Der Weg nach Holzminden war für Dr. Micali lang. Der 53-Jährige ist gebürtiger Sizilianer, hat in Catania Medizin studiert. Und ist 1993 nach Deutschland gekommen... (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 23.11.2019