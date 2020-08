Mittwoch, 26. August 2020

Holzminden: Die Asli wird sehr viel teurer als gedacht

Die Astrid-Lindgren-Schule Holzminden soll durch einen Neubau ersetzt werden.

Holzminden. Nach dem Motto „Das Beste kommt zum Schluss“, präsentiert Dr. Philipp Lüttke ganz am Ende seiner Ausführungen zum Neubau der Astrid-Lindgren-schule in Holzminden die Zahlen: 20,8 Millionen für die Schule, noch einmal 570.000 Euro für die Sanierung der Turnhalle und eine knappe halbe Million für die Umgestaltung des Michaelisplatzes. „Ich weiß, das schockt jetzt“, gibt er zu. Und das tut es auch: Im Ratssitzungssaal, in dem sich der Ausschuss für Bauen, Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung mit Einsparpotenzialen beim Neubau der Asli beschäftigen sollen, ist es plötzlich ganz still geworden. Als nämlich die Neubaupläne reiften, das war 2018, und als der Architektenwettbewerb vom Rat auf den Weg geschickt wurde, war von 13 Millionen Euro die Rede. Zweieinhalb Jahre später gibt es einen Gewinner des Architektenwettbewerbs, ein ansprechendes Modell, aber auch Baukostensteigerungen und es gibt einen Projektmanager – den die Holzmindener bereits sehr gut kennen, weil er auch die beiden Projekte im Rahmen des Schulringtausches für den Landkreis managt. (bs)

