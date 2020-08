Montag, 03. August 2020

Holzminden: Die neue Nasenfreiheit?

So schützt die Maske nicht. Foto: bs

Holzminden. Die Ermahnung kommt von RKI-Chef Wieler. Und sie steht nicht zum ersten Mal auch im TAH: Er appelliert „an die Bundesbürger, die Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) einzuhalten. Diese Regeln gelten auch im Freien und auch im Urlaub“. Und Wieler betont: „Masken müssen richtig getragen werden, also über Mund und Nase“.

Über Mund und Nase? Die neue Nasenfreiheit ist auch in Holzminden zu beobachten. Lässig übers Kinn gelegte Alltagsmasken, die die Nase freilassen, um besser atmen zu können oder aber die Brille vor dem Beschlagen zu schützen, sieht man täglich – im Supermarkt, auf dem Wochenmarkt, auch in der Krankengymnasikpraxis von Beate Dahl zum Beispiel. Sie hat sich an den TAH gewandt. „Es ist nicht meine Aufgabe, darauf hinzuweisen“, erklärt sie, „aber im Umgang mit der Corona-Krise ist vieles zur Routine geworden, und inzwischen werden ganz viele Sachen vergessen“. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 04.08.2020