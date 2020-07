Dienstag, 21. Juli 2020

Holzminden: Die niedlichen Käfer sind ... Wanzen

Dieses Foto hat das Ehepaar Floto an den TAH gesandt. Foto: Floto

Holzminden . „Hübsche, kleine Käfer“ haben Edda und Bernd Floto bei einem Spaziergang entlang der Kornfelder am Horstberg in Holzminden entdeckt und fotografiert. „Solche Käfer haben wir noch nie gesehen“, wendet sich das Ehepaar an den TAH. Und äußert die Bitte, einmal mehr bei einer Insektenfrage zu helfen. Der große Helfer bei solchen Fragen ist Rolf Drüke und er hat auch in diesem Fall die Antwort:

„Hallo Familie Floto,“ erklärt er, „ als erstes muss ich sie leider enttäuschen, denn diese niedlichen, hübschen Tiere sind keine Käfer. Die kleinen Sauger sind Nymphen einer Wanze. Um genau zu sein handelt es sich hier um L3-Nymphen der Nördlichen Fruchtwanze auch Gelber Enak genannt, mit dem wissenschaftlichen Namen Carpocoris fuscispinus aus der Familie der Baumwanzen (Pentatomidae). (bs)

Mehr lesen Sie im TAH am 21. Juli 2020