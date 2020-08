Freitag, 07. August 2020

Holzminden: Die OP-Säle fliegen ein

In der nächsten Woche werden die Module der OP-Säle auf den vorbereiteten Tisch gehievt. Foto: bs

Holzminden. Jetzt wird es spektakulär im Forster Weg: In der nächsten Woche werden die OP-Säle für das Krankenhaus einfliegen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Angeliefert werden sie per Schwerlast-Transport, an ihren Platz gebracht mit einem Schwerlast-Autokran. Ein solcher Kraftakt hat natürlich auch Auswirkungen auf den Alltag rund um das Krankenhaus: Parkverbote müssen aufgestellt und Straßen gesperrt werden. Los geht es nächste Woche Dienstag, 11. August.

Was heißt das genau: Am nächsten Dienstag, 11. August, soll der Schwerlast-Autokran aufgestellt werden. In der Nacht von Dienstag, 11. August, auf Mittwoch, 12. August, sollen dann die ersten Module per Schwerlast-Transport angeliefert werden. Ein Teil der Schwerlast-Transport-Elemente wird in der Nacht in der Rehwiese zwischen geparkt, ehe sie im Laufe des Mittwochs zum Krankenhaus rollen.

Der Forster Weg direkt am Krankenhaus und der Rettungswache, also zwischen Bergstraße und Lindenallee wird zunächst mit zusätzlichen Parkverbotszonen bestückt. Im Bereich Forster Weg, Hausnummer 37 und 39, und den beiden Zufahrten zu den Besucherparkplätzen des Krankenhauses, ist die Straße komplett gesperrt. Die Zu- und Ausfahrt der Parkplätze erfolgt alternativ für den Besucherparkplatz über die Bergstraße und den zweiten Parkplatz über die Erwin-Böhme-Straße. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 08.08.2020