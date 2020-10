Dienstag, 13. Oktober 2020

Holzminden: Die Schuhkartons können wieder gepackt werden

Im Internet oder bei den Annahmestellen gibt es zahlreiche Informationen rund um das richtige Schukarton-Packen. Foto: Archiv/rei

Kreis Holzminden. Der Sommer ist gerade erst vorbei, die Blätter färben sich seit einigen Tagen herbstlich bunt – und schon steht Weihnachten vor der Tür. Angesichts von Lebkuchen, Dominosteinen und Spekulatius in den Supermärkten ist sicher nicht jeder damit einverstanden, schon im Oktober die Weihnachtszeit einzuläuten. Eine Sache aber gibt es, die trägt „Weihnachten“ im Namen und kann einfach nicht bis in den Dezember verschoben werden. Die Rede ist von der Aktion „Weihnachten im Schuhkarten“, die in diesem Jahr zum 26. Mal in Deutschland organisiert wird.

Im Kreis Holzminden gibt es viele treue Schuhkarton-Packer/innen. In den letzten Jahren nahm die Zahl der Pakete zwar mal kurzzeitig ab, doch inzwischen steigt sie wieder kontinuierlich an. Zumal es wieder zahlreiche Abgabestellen gibt und die potenziellen Spender keine organisatorischen Hürden nehmen müssen. Die offizielle Abgabewoche läuft vom 9. bis 16. November. (rei)

