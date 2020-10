Freitag, 09. Oktober 2020

Holzminden: Die „Schule an der Weser“ ist auf Heimatsuche

In Bodenwerder gibt es bereits eine Außenstelle. Hier wäre auch Platz für einen Anbau. Foto: wfx

Kreis Holzminden. Im Februar sandte Frauke de Vries einen Hilferuf an die Kreispolitik: „Wir können hier nicht bleiben, wir brauchen einen neuen Standort“, erklärte sie im Gespräch mit dem TAH. Mit „Wir“ ist die Schule an der Weser in Holzminden gemeint, die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, die sich im dem viel zu kleinen und nicht bedarfsgerechten Schulgebäude nicht mehr zu Hause fühlt und für die bereits eine Außenstelle in Bodenwerder in der ehemaligen Münchhausen-Schule eingerichtet werden musste. Im Oktober steht die Schulleiterin am Mikrofon in der Holzmindener Stadthalle. Vor die ihr Mitglieder des Kreisschulausschusses und der Vorschlag aus der Kreisverwaltung. Zwei mögliche Standorte haben die Planer ausgelotet: Ein Neubau am Standort in der Liethstraße Holzminden, direkt neben dem Technikzentrum der Berufsbildenden Schulen. Oder aber einen Anbau an die Schule im Kälbertal in Bodenwerder. Der Vorteil: Beide Grundstücke gehören dem Kreis. Der Nachteil: Die Kreispolitiker wollen diesen Weg so noch nicht mitgehen. Die Notwendigkeit eines Umzugs sehen sie zwar, die Standortsuche aber auf nur zwei Möglichkeiten zu begrenzen, das ist ihnen noch zu früh. (bs)



