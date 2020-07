Montag, 06. Juli 2020

Holzminden: Die Schule, die nirgendwo mehr auftaucht...

Ein recht einsamer Abschied: Auf einer Bilderwand sind noch einmal die Highlights des Schullebens zusammengefasst.

Holzminden. So haben sie sich das nicht vorgestellt, so wollten sie ihre Schülerinnen und Schüler nicht verabschieden, so wollten sie nicht zur Schule werden, „die nirgendwo mehr auftaucht“, wie es ihr Schulleiter Philipp Wagner beschreibt. Mitten in der Corona-Krise verabschiedet die Anne-Frank-Schule Holzminden nicht nur ihre letzten 20 Schüler – sie verabschiedet sich auch gleich selbst. Denn die Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen wird um 31. Juli aufgelöst. Im Rahmen der Inklusion war sie in den letzten Jahren immer kleiner geworden und hatte zum Schluss eine Heimat auf Zeit in den Räumen der Berufsbildenden Schulen auf dem Kiesberg gefunden.

Am 1. August 2008 war die Schule als eigenständige Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen gegründet worden, als eine von drei Förderschulen mit diesem Schwerpunkt im Kreis Holzminden. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 07.07.2020