Dienstag, 01. September 2020

Holzminden: Die Tafel meistert die Corona-Pandemie

Danke einer Zuwendung der Bundes-Tafel konnte eine Kühlzelle angeschafft werden. Foto: bs

Kreis Holzminden. Als das Leben heruntergefahren wurde in Europa, als in Deutschland auch die Tafeln reihenweise ihren Betrieb einstellten, stellte Sascha Stein Desinfektionsmittelständer auf, setzte sich Hanna Zota unverdrossen ans Steuer, und die Tafel in der Wallstraße in Holzminden, und auch die Außenstellen in Stadtoldendorf und Bodenwerder öffneten zu den gewohnten Zeiten. Den Schlüssel umdrehen, das „Geschlossen“-Schild in die Tür hängen, das war weder für den Teamleiter noch für die Ehrenamtlichen eine Option. „Wir halten durch, so lange es geht“, erklärte Hanna Zota damals im Gespräch mit dem TAH. Sie haben durchgehalten. Bis heute. Sie haben in Corona-Zeiten einen neuen Alltag gesucht und gefunden. Und sie fühlen sich bestätigt. „Ein Dankeschön hören wir jetzt sehr oft von den Kunden“, berichtet Uta Porsch, die für die Tafel von Holzminden nach Stadtoldendorf pendelt. Sie berichtet aber auch, dass es nicht mehr immer für die Kunden reicht, was in den Regalen der Tafel steht. Und auch das hat mit Corona zu tun. (bs)

