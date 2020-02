Sonntag, 02. Februar 2020

Holzminden: Die Vocal-Hero-Finalisten stehen fest!

Dennis Meier (Altersgruppe III) begleitet sich selbst auf der Gitarre – und zieht in das Finale ein. Foto: TAH

Holzminden. Es ist die 13. Staffel und immer wieder zeigt sich die beliebte Serie vollkommen neu, aufregend und imponierend – der Holzmindener Gesangswettbewerb Vocal Hero 2020 ist angelaufen und eilt auf seinen Höhepunkt zu. Am Sonnabend ereignete sich ein richtungsweisender Schritt für den weiteren Verlauf der Handlung: die zwölf Finalisten wurden im Vorentscheid von der dreiköpfigen Fachjury für das große Finale am 21. März in der Holzmindener Stadthalle ausgewählt. Einige der über 30 Kandidaten, die in der Vorauswahl antraten, sangen zum ersten Mal am Mikrofon, andere stellten sich erstmals dem Urteil einer Jury und wieder andere ließen erstmals ihre eigenen Songs erklingen. (beb)

Mehr lesen Sie im TAH vom 3. Februar 2020.