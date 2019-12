Dienstag, 31. Dezember 2019

Holzminden: Donnerstag beginnt der Eisstockcup!

16 Mannschaften treten in diesem Jahr beim Eisstockcup an. Foto: TAH-Archiv

Holzminden. „Schlittschuhspaß und Hüttenzauber“ heißt es auf dem Holzmindener Marktplatz auch weiterhin. Und ein weiterer Höhepunkt kündigt sich an: Der Eisstockcup Holzminden 2020. Am Donnerstag, 2. Januar, und Freitag, 3. Januar, wird es ab 16 Uhr spannend auf dem Eis. Das Sportevent ist in den letzten Jahre zu einer festen Größe im Holzmindener Veranstaltungskalender geworden. Zum bereits achten Mal findet der beliebte Eisstock-Cup auf der Eisfläche des Weihnachtsmarktes statt. Der Wunsch des Stadtmarketings: „Lassen Sie uns den Marktplatz auch in diesem Jahr in ein mitfieberndes Spielstadion verwandeln“. 16 Mannschaften treten gegeneinander an. Nicht nur sie sind gespannt, wer dieses Jahr den heißersehnten Pokal für sein Team mit nach Hause nehmen darf. (bs)