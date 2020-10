Sonntag, 18. Oktober 2020

Holzminden: Drei Autos in Flammen – Brandstiftung?!

Löscharbeiten im Victoria-Luise-Weg. Foto: bs

Holzminden. Offiziell will die Polizei noch nicht von Brandstiftung sprechen. Doch alles andere ist extrem unwahrscheinlich: Am Sonntagmorgen, kurz nach 7 Uhr, sind in der Bürgermeister-Schrader-Straße und im Victoria-Luise-Weg in Holzminden drei Autos in Flammen aufgegangen. Wer hat da gezündelt? Und aus welchem Grund? Die Polizei startet noch am Sonntagmorgen einen Aufruf, bittet auch die TAH-Leser um Mithilfe. Wer hat im Bereich Bürgermeister-Schrader-Straße, Victoria-Luise-Weg und Sohnreystraße Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05531/9580 entgegen.

Es ist eine Taxifahrerin, die am frühen Sonntagmorgen in der Sohnreystraße in Holzminden unterwegs ist, und plötzlich ihren Augen nicht mehr trauen will... (bs)

