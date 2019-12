Montag, 16. Dezember 2019

Holzminden: Drei Feuerwehr-Einsätze in vier Stunden

Auch am Montag war die Freiwillige Feuerwehr Holzminden gleich mehrfach im Einsatz.

Holzminden. Montag, der 16. Dezember: Einmal mehr ist die Freiwillige Feuerwehr Holzminden gefordert. Drei Einsätze in vier Stunden müssen die Einsatzkräfte abarbeiten. Da ist zuerst, gegen 15.50 Uhr, das Hilfeersuchen des Rettungsdienstes. Die Rettungsassistenten benötigen Unterstützung in der Oberen Straße. Ein Patient kann nicht über das Treppenhaus aus seiner Wohnung im Obergeschoss gebracht werden. Die Drehleiterbesatzung muss helfen. Um 16.40 Uhr der nächste Einsatz. Ein Ölfleck im Forster Weg muss beseitigt werden. Gegen 19.10 Uhr dann Einsatz Nummer drei. Diesmal am Johannismarkt. „Eingeschlossene Person“ heißt es in der Alarmmeldung. Die Tür der öffentlichen Toilette am Parkplatz lässt sich nicht mehr öffnen. Die Feuerwehr hilft auch hier. (bs)