Freitag, 28. Juni 2019

Holzminden: Drei Tage Fest rund ums Bier

Andreas, Manuela, Karin und Frank sind aus Heinade zum Bierfest an den Weserkai gekommen, ließen sich das Bier schmecken und feierten mit dem Duo "Front Door".

Holzminden. „Geld allein macht nicht glücklich, Du musst schon Bier davon kaufen“ – mit lockeren Sprüchen werden die Gäste des Bierfestes am Weserkai begrüßt. Drei Tage lang wird gefeiert. Das wollten sich Andreas, Manuela, Karin und Frank aus Heinade nicht entgehen lassen. Sie ließen sich Freitagabend einfangen von der Musik des Duos „Front Door“ (Joshua Tappe und Arne Meise), sonst als gleichnamige Band mit (elektrischer) Verstärkung unterwegs, zum Beispiel bei „Negenborn to be wild“, das das Bierfest mit akustischen eigenen und Songs von Westernhagen oder Andreas Bourani eröffneten. Tappe ist Vocal-Hero-Sieger und trat schon in der TV-Show „Voice of Germany“ auf. Am Sonnabend Abend wird „mandoPortch“ mit Klassikern der 60er- und 70er Jahre am Weserkai aufwarten. (bs)