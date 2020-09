Donnerstag, 24. September 2020

Holzminden: Ehrenamtliche Helfer für MKT gesucht

Der Krisenstab beim Landkreis Holzminden. Hier arbeiten Johanniter und DRK bereits aktiv mit. Foto: Archiv

Holzminden. Sollte sich die Corona-Lage auch in Niedersachsen wieder zuspitzen – so wie es die Experten ja bundesweit vorhersagen –, sollen und wollen die Landkreis darauf vorbereitet sein. Eine Maßnahme, um die eh schon personell am Limit arbeitenden Gesundheitsämter zu entlasten, wurde jetzt im Rahmen des aktuell laufenden Landkreistages in Visselhövede erarbeitet: Niedersachsens Landkreise werden demnach gemeinsam mit den Hilfsorganisationen des Katastrophenschutzes vor Ort zusätzliche Mobile Kontaktnachverfolgungsteams (MKT) aufstellen. Die ersten Reaktionen darauf beim Landkreis Holzminden waren recht positiv. Schließlich arbeiten hier DRK und Johanniter Unfallhilfe bereits aktiv im Corona-Krisenstab mit. (rei)

